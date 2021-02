Fanno incetta di liquori all'Aldi e scappano: la Polizia ne arresta uno

Un cittadino tunisino di 37 anni è stato arrestato nella serata della scorsa domenica in centro città dagli agenti della Squadra Volante per il reato di rapina impropria e lesioni. Lo straniero, dopo aver sottratto dagli scaffali del supermercato Aldi di via Coroneo alcuni liquori, si è guadagnato l’uscita insieme ad un altro soggetto, nonostante il tentativo di bloccarlo da parte di una guardia particolare giurata colà in servizio. Tempestivo è stato l’intervento di due pattuglie delle Volanti della Polizia di Stato che, sulla base delle indicazioni della GPG, riuscivano ad identificare e trarre in arresto uno dei due autori del reato, mentre il secondo soggetto si dileguava, facendo perdere le tracce.