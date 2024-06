Rubato uno scooter a Muggia nella notte, l’appello del proprietario

MUGGIA - Ignoti ladri fanno irruzione nel parcheggio condominiale di un’abitazione danneggiando il cancello e rubano uno scooter: è successo a Muggia, in via Bembo, nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Il mezzo è un Piaggio Typhoon nero e arancione e il proprietario si è rivolto alla redazione di Trieste Prima per lanciare un appello: "Se qualcuno dovesse vederlo contatti le forze dell’ordine".

“Giorni prima sono andato a fare la spesa al supermercato e sono stato fermato da un soggetto a me sconosciuto - spiega l’uomo -, che ha detto di trovare particolarmente interessante il mio scooter, forse per il colore arancio fluorescente”. Il proprietario, che ha sporto denuncia alla polizia, riferisce che "stando alle testimonianze dei condomini lo scooter è stato notato per l'ultima volta alle 23:30, poi un vicino che rientrava all'una di notte non lo ha visto nel parcheggio, quindi dovrebbe essere stato sottratto in questa fascia oraria".