Rubava negli armadietti della Webfit: arrestato cuoco 32enne

Via Giusto Muratti

Arrestato per aver rubato negli armadietti della palestra Webfit di via Muratti un cuoco 32enne. Si tratta di D.M., originario della provincia di Salerno ma residente da tempo a Trieste. Ne dà notizia il Piccolo: la squadra mobile della Polizia, dopo indagini approfondite, ha arrestato l’uomo che si trova ora in custodia cautelare ai domiciliari.

Tra luglio e settembre l’uomo avrebbe perpetrato una decina di furti forzando i lucchetti degli armadi nello spogliatoio maschile. Ad alcuni sono state rubate diverse centinaia di euro, ad altri qualche decina. L’uomo è stato “incastrato” grazie alle telecamere nascoste installate dalla mobile e grazie ai controlli degli ingressi in palestra. D.M era infatti l’unico a essere presente durante tutti e dieci gli episodi di furto. Al momento è indagato dalla Procura della Repubblica di Trieste, che ha raccolto un’importante mole di prove a suo carico.