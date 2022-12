Rubava portafogli e prelevava soldi: arrestato mesi dopo al confine

Aveva rubato dei portafogli, prelevando poi del denaro con le carte rubate, e dopo la condanna si era dileguato. Si tratta di un 41enne di origini rumene che è stato infine arrestato, lunedì scorso, dalla polizia di Gorizia, mentre rientrava in Italia. Era stato colpito da una misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Venezia dopo le indagini svolte dai carabinieri di Mestre in merito a furti di portafogli e successivi prelievi fraudolenti agli sportelli automatici. Le indagini della compagnia di Mestre risalgono alla scorsa primavera quando una delle vittime aveva denunciato che, subito dopo aver effettuato un prelievo nei pressi del mercato rionale di Mestre, si era accorto di essere stato derubato del portafogli con dentro la tessera del bancomat. E' poi emerso che la carta era stata usata dal ladro per prelevare grandi somme di denaro.

Stando alle indagini, il ladro era riuscito ad acquisire il codice guardando la vittima durante il prelievo. Ulteriori indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale di Venezia hanno rilevato che l'uomo aveva commesso altri furti analoghi, con elementi ritenuti tanto fondati che il Tribunale di Venezia ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il cittadino rumeno aveva fatto tuttavia perdere le tracce alla fine della scorsa estate ed erano così scattate le sue ricerche che, lunedì, hanno permesso agli agenti della Polizia di Frontiera di Gorizia di identificarlo. Visto il provvedimento cutelare pendente, l'uomo è stato portato in carcere a Gorizia.