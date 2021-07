Rubava vestiti usati dal cassonetto della Caritas: 40enne finisce in carcere dopo 14 anni

Una ragazza esile, la più agile del gruppo, si infilava all’interno del cassone per la raccolta degli abiti usati, destinati ai più bisognosi e in difficoltà, e dall’interno del contenitore selezionava gli indumenti passandoli uno ad uno ai suoi complici.

Durante una “missione”, a seguito dell’intervento di una pattuglia, i complici della ragazza erano riusciti a dileguarsi, abbandonando la stessa dentro il cassone ripieno di vestiti usati. Per il furto degli indumenti la giovane donna era stata denunciata a piede libero, ma di lei si erano perse le tracce sino al controllo della pattuglia dei Carabinieri di Basovizza nella sera dell’8 luglio che, lungo l’ex confine di stato, l’ha rintracciata dopo 14 anni di latitanza, mentre viaggiava a bordo di un furgone diretto in Romania.

Con il supporto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, i militari l’hanno condotta in caserma. Dopo le incombenze di rito, per la 40enne romena si sono aperte le porte del carcere del Coroneo di Trieste, dove è stata accompagnata. Dovrà scontare la pena di 4 mesi di reclusione per il furto commesso in Lombardia nel 2007.