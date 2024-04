Fvg e Trieste Atletica alla staffetta benefica più partecipata d'Italia

TRIESTE - Oggi, sabato 13 aprile, inizierà la quarta edizione della staffetta benefica Run4Hope Massigen, curata dalla “Run4Hope Italia Onlus e che quest’anno donerà il ricavato delle donazioni raccolte all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca e la cura delle malattie ematologiche. Anche in questo 2024 il Friuli-Venezia Giulia, Trieste e l’Asd Trieste Atletica Aps saranno protagonisti di questo Giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato in venti staffette regionali, che si svolgeranno contemporaneamente da sabato 13 aprile a domenica 21 aprile. La società gialloblu organizza sia la prima tappa, partenza oggi alle ore 11:00 da Piazza Verdi a Trieste, sia l’arrivo di domenica 21 aprile che avverrà alla Mujalonga Sul Mar 2024. Alla manifestazione, curata dalla stessa Asd Trieste Atletica Aps in collaborazione con il Comune di Muggia e evento che da sempre coniuga sport, solidarietà e attualità, sventolerà durante la gara il vessillo della Run4Hope Massigen. Un ingrediente in più per rendere l’evento muggesano unico nel suo genere e da non perdere per nessun motivo. Per maggiori informazioni sulla Mujalonga Sul Mar 2024: https://mujalongasulmar.com/.

Il percorso della Run4Hope in Friuli-Venezia Giulia toccherà tutte e quattro le province e gli altrettanti capoluoghi di regione. Queste le tappe nel dettaglio:

- Tappa 1: Trieste - Monfalcone - Gorizia (sabato 13 aprile)

- Tappa 2: Cividale - Udine (domenica 14 aprile)

- Tappa 3: Udine-Spilimbergo (martedì 16 aprile)

- Tappa 4: Spilimbergo - Aviano (mercoledì 17 aprile)

- Tappa 5: Aviano - Sacile - Pordenone (giovedì 18 aprile)

- Tappa 6: Pordenone Rivolto (venerdì 19 aprile)

- Tappa 7: Codroipo - Palmanova (sabato 20 aprile)

- Tappa 8: Mujalonga Sul Mar (domenica 21 aprile)

La Run4Hope Italia Massigen è sinonimo di sinergie e collaborazioni fruttuose: l’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra gli innumerevoli enti, del CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, e svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni. Si parla di oltre 400.000 podisti coinvolti e la soddisfazione del lavoro svolto fino ad ora, è tanta anche nelle parole di Massimo Giammetta, Presidente della Run4Hope ONLUS: “Nel 2021 siamo stati, anche per una serie di circostanze fortunate, il primo evento podistico in forma collettiva d’Italia a ripartire dopo la prima ondata pandemica. Da lì, nel 2022 e nel 2023, il progetto si è consolidato e infatti in questo 2024 c’è stata una notevole crescita soprattutto dal punto di vista delle adesioni da parte di tutti i generi di realtà coinvolte, in primis le società sportive e i reparti militari costruendo sempre rapporti che guardano nel medio-lungo periodo. Il Fvg e, anche l’Asd Trieste Atletica Aps, hanno confermato di credere fortemente in questo progetto e di metterci tutta l’energia e le forze possibili”. Per maggiori informazioni sulla Run4Hope Italia Massigen: https://www.run4hope.it