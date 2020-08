"Sparerei ai migranti", Russo "Calligaris sia sospeso dall'Aula"

"Calligaris sia sospeso dall'Aula". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo (Pd) a margine delle dichiarazioni del consigliere regionale della Lega, Antonio Calligaris in Aula, durante l'interruzione dei lavori della VI commissione da parte degli attivisti di CasaPound. «In attesa che anche il presidente della Regione Fvg, Fedriga si pronunci sulle gravissime e inaccettabili dichiarazioni del consigliere leghista Calligaris - aggiunge -, ho anticipato al presidente del Consiglio Zanin che nel prossimo ufficio di presidenza chiederò che venga affrontato formalmente il tema della censura del comportamento tenuto oggi in Aula dal consigliere e di una sua sospensione dai lavori del Consiglio e delle commissioni (in analogia a quanto previsto dall'articolo 63 del regolamento del Consiglio regionale)».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.