Carofiglio a Trieste per Russo: "La cultura deve appartenere a tutti"

Si è parlato di cultura e di politiche culturali nel corso dell'incontro tenutosi oggi davanti alla sede della lista Russo in via Ponchielli. Ospite d'eccezione per affrontare il tema è stato lo scrittore Gianrico Carofiglio, giunto a Trieste a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra. Presente anche la triestina Gaia Stock, editor alle Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni.

Per Russo "Trieste è una città che vanta una cultura straordinaria", che negli ultimi anni "ha smesso di essere ambiziosa". Il candidato del centrosinistra ha quindi evidenziato che, soprattutto a seguito della pandemia, cultura e socialità sono sempre più necessari. "La mia realtà è di fatto un'industria culturale che si divide tra la vendita dei libri e fare cultura - ha dichiarato Gaia Stock -, e nel mio piccolo sono responsabile di ciò che diventeranno i cittadini di domani. Trieste per molto tempo è stata un città libera e all'avanguardia ma oggi non lo è più: Russo è una grande opportunità".

Carofiglio ha quindi presentato lo scenario post pandemico in cui ci troviamo, ovvero una realtà in cui è evidente una sempre più ampia disuguaglianza economica, da cui ne consegue il rancore, "benzina per il populismo". Per lo scrittore bisogna porre l'attenzione sul dovere di equità e sulla dignità delle persone, "portando la cultura nei posti dove non c'è e calare l'ascensore culturale per contribuire alla crescita". Tra le proposte anche quella di differenziare tra i materiali culturali proposti affinchè diventino fruibili da diverse tipologie di persone: "la cultura deve essere inclusiva e appartenere a tutti". Carofiglio ha infine ricordato che "non esiste una buona politica senza la percezione di alcuni doveri culturali e morali".