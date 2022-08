Elezioni, Russo: “Non mi candiderò al Senato”

"Si è scritto e detto molto in questi giorni rispetto ad una mia possibile candidatura al Senato. Non tornerò in Parlamento: il mio Partito a livello provinciale, regionale e nazionale ha fatto scelte diverse". Lo ha dichiarato sui social Francesco Russo.

"Non vi nascondo - continua il consigliere comunale e vice presidente del Consiglio regionale - che c’è il dispiacere di non poter provare di nuovo a fare qualcosa di importante per la mia città e la mia Regione da Roma. Ma nessun rammarico: per me rimane importante il risultato, ma lo è altrettanto il modo in cui viene raggiunto. “Whatever it takes” è un approccio nobile se devi difendere un’idea o un progetto davvero importante, mi è sempre sembrato meno nobile se applicato a chi prova sempre a salvare la sua poltrona 'a tutti i costi'".

Russo specifica poi "non sono tra quelli che, in queste situazioni, scappa con il pallone: credo nel valore della comunità e so quanto è importante fare squadra, soprattutto nei momenti – come quello attuale - difficili. Continuerò a farlo, però, con il mio stile. Se necessario, come ho spesso ripetuto in questi anni, anche con la libertà di dire, cose scomode. Pur sapendo che questo, probabilmente, mi renderà ancora un po’ meno simpatico a qualche esponente del mio partito. La coerenza ha un prezzo e so che non tutti scelgono di pagarlo. Io, a volte pur sbagliando, ci ho sempre provato - conclude -. E voglio continuare a farlo".