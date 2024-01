Trieste sempre più internazionale: arriva una nuova base Ryanair

TRIESTE - Previste due nuovi basi Ryanair in Italia, una di queste sarà a Trieste, una a Reggio Calabria. Come riporta Ansa, la notizia viene appresa in vista di un prossimo viaggio dell'amministratore delegato Michael O' Leary programmato nel capoluogo giuliano tra due giorni. Interpellato dall'agenzia stampa sull'argomento, a margine di un incontro a Milano, il manager non ha voluto rilasciare dichiarazioni.