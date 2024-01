Meno tasse e "business is business": perché Ryanair ha scelto il Trieste Airport

TRIESTE - Un celebre motto nel mondo anglosassone recita "business is business", ovvero gli affari sono affari. Dietro alla decisione di Ryanair di istituire una delle 17 basi su suolo nazionale presso l'aeroporto di Ronchi dei legionari c'è soprattutto una questione legata "ai costi". Ad affermarlo è stato l'amministratore delegato del colosso irlandese Eddie Wilson, intervenuto nella mattinata di oggi 25 gennaio a Trieste per annunciare le nuove rotte dallo scalo giuliano. A margine della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato del Trieste Airport Marco Consalvo, Wilson ha sottolineato come "Trieste ha molte capacità attrattive, ma la ragione principale del perché abbiamo scelto Trieste sono stati soprattutto i costi".

La sesta destinazione "dove troviamo connessioni con il resto del mondo"

"La Regione Friuli Venezia Giulia ha eliminato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco - così Wilson - e così i servizi che offriamo, oltre ad un indotto importante di circa 600 nuovi posti di lavoro, hanno fatto sì che Trieste diventasse improvvisamente più attrattiva di quanto non lo fosse in passato". Dopo le cinque nuove rotte annunciate questa mattina (Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia), nelle prossime settimane verrà aggiunta una sesta destinazione che, al momento, rimane top secret.

Le ipotesi: Istanbul?

Da quanto si apprende dovrebbe riguardare una località a sud di Trieste "dove troviamo connessioni con il resto del mondo" ha specificato Wilson. In questa direzione, uscendo dal territorio nazionale, si potrebbe avanzare l'ipotesi di Istanbul (da qui infatti partono voli per oltre 350 destinazioni a livello internazionale), ma anche quello de Il Cairo, in Egitto (dove transitano circa 14 milioni di passeggeri ogni anno e Ryanair non è presente). A livello italiano, l'aeroporto di Roma potrebbe essere attrattivo (e da lì partono un gran numero di voli internazionali). Le destinazioni ipotizzate rimangono come tali, perché Regione, aeroporto di Ronchi e la stessa Ryanair mantengono il massimo riserbo sulla decisione.

"Stiamo ancora lavorando"

Nella mappa mostrata alla stampa durante la conferenza manca l'est Europa, ma Ryanair non si sbilancia. "Abbiamo diverse opzioni sul tavolo - ha aggiunto Wilson -, ma non possiamo dire nulla perché stiamo ancora lavorando". La compagnia aerea opera già a Bucarest e Sofia (Romania e Bulgaria), oltre al volo per Cracovia. Per quanto riguarda nuove rotte verso l'Europa meridionale, Wilson ha detto che "la Grecia in questo momento ha costi troppo alti e una stagione turistica troppo compressa nei mesi di luglio e agosto", anche se una porta verso le isole greche potrebbe aprirsi in futuro. "Tra due anni voglio tornare qui e vedere l'aeroporto di Trieste trasformato".