La Slovenia allenta le restrizioni: libero accesso ai cittadini del Fvg da sabato 22 maggio

Il Governo sloveno toglie il Fvg dalla lista rossa, quindi da sabato 22 maggio sarà concesso il libero ingresso nella vicina repubblica, senza le restrizioni previste per le altre zone rosse. Non più obbligatorio all'ingresso, quindi, il Pct (certificato di guarigione, di vaccinazione o test negativo), e la nuova regola varrà anche per altre due regioni italiane: il Molise e la Sardegna. Valgono comunque le norme italiane al ritorno: per rientrare nel nostro paese sarà necessario un test molecolare o rapido effettuato nelle precedenti 48 ore. Da sabato, in Slovenia saranno anche aboliti i posti di blocco fissi al confine con l'Ungheria, com'è già con l’Italia e l’Austria, ma con le limitazioni attuali. Il decreto entra in vigore sabato 22 maggio ed è valido fino a domenica 30 maggio compresa.