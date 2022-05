Addio a Sabrina Magrini, spinse per intitolare la biblioteca statale a Stelio Crise

E' morta all'ospedale di Grosseto Sabina Magrini, 52 anni, direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze e già direttrice, dal 2010 al 2012, della Biblioteca statale di Trieste. La dirigente pubblica era era ricoverata da sabato scorso dopo aver accusato un malore durante un'immersione subacquea nel mare di Livorno. Oltre al cordoglio proveniente dal ministro della Cultura Dario Franceschini, a livello locale è proprio la struttura di largo papa Giovanni XXIII a Trieste a stringersi attorno alla famiglia.

La nota della Stelio Crise

"La direttrice Francesca Richetti e i colleghi ne ricordano con riconoscenza la professionalità e il cordiale tratto umano. In questo periodo relativamente breve ebbe il merito di avviare l’iter per l’intitolazione a Stelio Crise dell’Istituto e anche il progetto per la realizzazione dello Studio Luttazzi, lasciando un segno importante della sua presenza nella nostra città. Ricordiamo con stima e affetto la collega e amica per la sua competenza, intelligenza e concretezza e ci stringiamo con affetto a Furio, Silvia e Andrea."

Come viene riportato dai colleghi di Today, Magrini era stata segretaria regionale del Mibact per l'Emilia Romagna e dirigeva l'Archivio di Stato di Firenze da due anni. Il malore che l'ha portata al decesso era avvenuto "nel tratto di mare davanti alla scogliera di Calafuria a Livorno". Le condizioni erano apparse da subito molto gravi. Secondo una prima ricostruzione, i compagni di immersione si erano accorti che la donna aveva accusato un problema in fase di risalita. "Una volta recuperata a bordo del loro gommone - sempre come riporta Today - avevano subito dato l'allarme". Magrini aveva subito un arresto cardiaco e le erano state praticate le prime manovre, mentre con il gommone insieme alla capitaneria di porto era stato raggiunto il moletto di Antignano dove ad attenderli c'erano due ambulanze.