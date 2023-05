In centinaia in marcia dalla Slovenia all'Italia "contro i muri e per l'accoglienza"

Centinaia di persone hanno preso parte alla prima edizione della "Marcia Contro i Muri e per l'accoglienza", manifestazione organizzata "per dare voce a quella parte di Europa e d’Italia che non si arrende ai muri e alle paure e che vuole tutelare i diritti delle persone in cerca di protezione". La marcia, iniziata alle 15 di oggi al Castello di Socerb (Capodistria), si è conclusa intorno alle 18 a Bagnoli della Rosandra. Con questo ultimo appuntamento, si conclude la nona edizione del festival Sabir, la rassegna che pone al centro le culture mediterranee e le sue riflessioni e che quest'anno ha fatto tappa a Trieste.