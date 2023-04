Grigliata, fritti e dolci: arriva la Sagra di San Marco

Prezzo non disponibile

TRIESTE - Torna la sagra di San Marco, la tipica festa "patoca" a base di griglia, fritti e dolci. L'appuntamento è in Villa Rinascita, in via dei Modiano 3, nelle date del 21, 22, 24, 25, 29, 30 aprile, 1 maggio e 9, 10, 11 giugno 2023, a partire dalle ore 17.

"Vicino a te siamo pronti ad attenderti in festa e allegria - scrivono gli organizzatori - a questo prossimo evento gastronomico e proporti emozioni, calore e cibo gustoso e pronto al momento. Venite a visitarci nella suggestiva cornice di villa Rinascita: un luogo che grazie alla sua vicinanza al giardino di villa Sartorio ispira pace, natura, voglia di godere di serate in allegria senza troppi pensieri immergendosi nel clima di festa in serate all'aperto comodamente seduti nella tua città". Oltre al chiosco gastronomico sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza e alla tombola.