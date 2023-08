Sala scommesse fa giocare un minorenne, multata per migliaia di euro

TRIESTE - Una sanzione amministrativa da varie migliaia di euro è stata elevata a una sala scommesse del centro cittadino per aver consentito a un minore di 18 anni di giocare. Per questa violazione sono previsti da 5mila a 20mila euro. L'esercizio è stato sanzionato nell'ambito dei controlli straordinari “Estate Sicura a Trieste”, stabiliti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, in occasione della stagione estiva. E' successo nella giornata dell'11 agosto, nel centro cittadino. La Polizia Amministrativa della Questura, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Padova e alla Polizia Locale, hanno in quest'occasione identificato 103 persone e controllato 11 veicoli. Nel corso delle attività, sono state inoltre controllate tre Sale Scommesse (tra cui quella sanzionata) e quattro pubblici esercizi.