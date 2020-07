I saldi partono una settimana prima: il dietro front della Regione

I saldi in Fvg partiranno già da sabato, in anticipo di una settimana: la decisione della Giunta, che sarà ufficializzata da una delibera domani, venerdì 24, farà partire gli sconti dal giorno dopo. La sollecitazione è arrivata dalla Campania durante un tavolo stato - regioni, che ha permesso di anticipare la data e l'occasione è stata subito colta dall'assessore regionale Bini, che si è confrontato con i commercianti. Sembrerebbe che, a differenza di quanto sperato inizialmente, l'afflusso di clienti dopo il lockdown non è stato sufficiente a giustificare l'iniziale slittamento dei saldi al primo weekend d'agosto, e per svuotare i magazzini si sarebbe reso necessario un repentino anticipo degli sconti estivi. Qualche lamentela, da parte dei negozianti, per il così poco preavviso, circa 4 giorni, forse troppo pochi per allestire i saldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.