Sale sul bus senza mascherina, sfonda una pensilina e tutto finisce in rissa: denunciato

Denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato un uomo del 1970, già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. A bordo di un bus ha avuto una vivace discussione con altri utenti perché non indossava una mascherina o un altro dispositivo di protezione per il naso e la bocca. Sceso a una fermata in via Udine, ha infranto una vetrata di una pensilina colpendola con il suo trolley. Nasceva un parapiglia con altre due persone, che lo hanno aggredito non solo verbalmente e si sono allontanate.

Alcuni passanti hanno notato l’episodio e hanno contattato la sala operativa della Questura per il tramite del 112. Personale della Squadra Volante intervenuto ha identificato l’uomo e ha effettuato dei controlli in zona. Ricostruito il fatto, questi è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. Indagini in corso.