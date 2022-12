Torna il caro benzina: in arrivo sconti regionali

Ricomincia il caro carburante: dal primo gennaio il Governo non confermerà il taglio delle accise e la maggior parte delle risorse sarà destinata al contenimento dei prezzi delle bollette. Si arriverà quindi a un prezzo di 1,80 centesimi al litro per la benzina e 1,90 per il gasolio.



In Fvg la benzina agevolata permetterà un contenimento degli aumenti ma ci sarà comunque una differenza tra i distributori della nostra regione e quelli sloveni. Dal 15 gennaio la Giunta regionale potrebbe riconoscere un ulteriore sconto.

Così commenta l'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro: "va comunque sempre ricordato che in fvg abbiamo compiuto uno sforzo economico enorme passando da 40 a quasi 60 milioni di euro per garantire il supersconto carburanti per il 2022 e abbiamo già previsto 55 milioni di euro per il 2023 a tal scopo. Quindi in fvg comunque si pagano i carburanti meno cari d'Italia".

"Siamo consapevoli - continua Scoccimarro - che nonostante il nostro sforzo il divario con i prezzi dei paesi confinanti è di 20 centesimi e per questo discuterò con il presidente sulla possibilità di garantire l'extrasconto per i comuni a 10 chilometri al confine grazie alla nuova legge carburanti che ho portato in consiglio a novembre ricevendo l'approvazione anche di parte dell'opposizione".