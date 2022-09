Salpata la nave dei coreani, i motori Wartsila rimasti a Trieste

Vuota. Alla fine la nave Uhl Fusion è ripartita senza i motori Wartsila. La nave è salpata dal golfo di Trieste nel pomeriggio di oggi 20 settembre, dopo molti giorni passati in rada. Al momento la Uhl Fusion, che aveva ottenuto un rifiuto da parte dell'Autorità Portuale per l'operazione di autocarico, si trova al largo della costa istriana, in direzione sud.

Soddisfazione è stata espressa dalle Segreterie di Fim Fiom Uilm: "Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto le nostre ragioni ed in particolar modo i lavoratori del porto che hanno contribuito in modo determinante a sostenere la lotta dei lavoratori di Wartsila. Abbiamo vinto una piccola battaglia in una guerra ancora lunga. Il prossimo importante appuntamento sarà domani alle 12 nell'aula del tribunale di Trieste".