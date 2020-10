Salvata con il defibrillatore della farmacia: storia a lieto fine in via Flavia

Questa mattina introno alle 9:45 una donna colta da malore è stata soccorsa e salvata grazie a un defibrillatore in uso nella farmacia di via Flavia. E'successo in piazzale Cagni davanti al bar Flavia, dove la persona incosciente sulla strada è stata rianimata da un'infermiera e una soccorritrice Sogit che casualmente si trovavano nel locale. Dopo la scarica la donna ha ripreso conoscenza prima dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica del 118, e si è potuto evitare il peggio. La paziente è stata trasportata a Cattinara sveglia e cosciente, si trova ora sotto osservazione.

