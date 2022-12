Cerbiatto intrappolato in una ringhiera: i vigili del fuoco lo salvano

Un cerbiatto rimane incastrato in una ringhiera di un giardino e i vigili del fuoco lo liberano. È successo questa mattina: una squadra del comando Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in Via Brigata Cuneo, nei pressi del Fiume Isonzo a Gorizia nel giardino di un'abitazione. I Vigili del fuoco, dopo aver coperto l'animale per evitare che si spaventasse ulteriormente, hanno utilizzato un divaricatore a batteria per allargare le inferriate liberando senza ulteriori traumi l'ungulato che è poi stato consegnato alle Guardie Zoofile.