Hacker in Consiglio comunale

"Grazie dell'aiuto Porro, tieni d'occhio il tuo cellulare": come i no vax hanno infiltrato l'aula

Lo screenshot è stato effettuato dal consigliere comunale Riccardo Laterza che in maniera involontaria ha "beccato" il momento in cui uno dei commenti riportava la modalità con cui il gruppo no vax avrebbe infiltrato il Consiglio