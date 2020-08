Salvatores porta di nuovo il grande cinema a Trieste con "Comedians"

Torna a Trieste il grande cinema di Gabriele Salvatores con il film "Comedians", le cui riprese sono iniziate a Trieste il 28 agosto. Il film, basato sull'omonimo testo teatrale di Trevor Griffiths, sarà prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Si tratta del quarto film girato a Trieste dal noto regista e includerà nel cast Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica.

In precedenza Salvatores aveva curato anche l'edizione italiana della pièce teatrale, che ha avuto un grande successo nei teatri di tutta Italia in tre anni di repliche. Il riadattamento cinematografico in lavorazione ha ricevuto il plauso dello stesso Griffiths.