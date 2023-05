Film Salvatores: divieti e modifiche alla viabilità

TRIESTE - Per consentire le riprese cinematografiche del nuovo film diretto da Gabriele Salvatores "Napoli – New York", il Comune di Trieste ha previsto una specifica ordinanza per la viabilità che sarà operativa fino a mercoledì. In particolare, i provvedimenti entreranno in vigore a partire dalle ore 20:00 di oggi, martedì 23 maggio, e termineranno alle ore 5:00 di mercoledì 24 maggio 2023.

Ecco come cambia la viabilità

Istituzione del divieto di transito per tutti veicoli:

lungo le rive nella semicarreggiata (in direzione di piazza Unità) lungo la direttrice corso Cavour - piazza Duca degli Abruzzi - riva Tre Novembre, nel tratto di 375 metri circa compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con piazza Tommaseo;

lungo le rive nella semicarreggiata (in direzione della stazione centrale) lungo la direttrice riva Tre Novembre - piazza Duca degli Abruzzi - corso Cavour, nel tratto di 335 metri circa compreso tra l’intersezione con via Mazzini e l’intersezione con via Milano;

lungo la bretella di collegamento tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto di 150 metri circa posto a circa 90 metri dall’intersezione con largo Città di Santos in direzione del centro città e compreso tra il nuovo ingresso al comprensorio del “Porto Vecchio” e piazza Duca degli Abruzzi

Istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da movieri e/o agenti della Polizia Locale - in modalità “stop and go” e per il tempo strettamente necessario al ciak della ripresa:

in via Genova, nel tratto di 200 metri circa compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con corso Cavour

lungo la bretella di collegamento tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, nel tratto di 110 metri circa compreso tra l’uscita dal parcheggio “Molo 4” e l’intersezione con piazza Duca degli Abruzzi / riva Tre Novembre esclusivamente a favore dei mezzi in uscita dal parcheggio “Molo 4” e di quelli che abbandonano gli altri stalli di sosta regolare)