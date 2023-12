"Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara", le 10 mila firme in consiglio regionale

TRIESTE - Le oltre 10 mila firme raccolte dal coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara verranno portate in Regione per essere consegnate nelle mani del vicepresidente del consiglio regionale Francesco Russo. L'evento è in programma martedì 12 dicembre alle 9:30 nella sala gialla, poco prima dell'inizio della seduta d'aula prevista. In totale sono 10.236 le adesioni raccolte dal sodalizio ambientalista triestino, guidato da Paolo Redivo. Diciassette copie delle firme sono state già consegnate e spedite a cinque ministeri (Salute, Ambiente, Cultura, Università e Ricerca e Istruzione), ai rappresentanti dell'Azienda sanitaria giuliano isontina e ai vertici dell'ospedale infantile Burlo Garofolo, nonché al sindaco Roberto Dipiazza, al presidente del consiglio comunale Francesco Panteca, al segretario generale del Comune di Trieste, e ancora, alla V, VI e VII circoscrizione, come pure alla Soprintendenza, all'Ispettorato forestale del capoluogo giuliano e isontino, all'ufficio scolastico regionale e all'Anas. "La petizione - scrivono - verrà consegnata al vicepresidente del consiglio regionale perché la presidenza ha rifiutato di riceverla adducendo motivazioni formalistiche". Sotto la sede della Regione in piazza Oberdan dalle 9 è previsto un presidio del coordinamento.