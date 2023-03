Infrastrutture portuali ed extra doganalità al centro della visita di Salvini

TRIESTE - Prima le infrastrutture, poi ci sarà il tempo per discutere del carattere extra doganale del porto di Trieste. Alla domanda sull'extra doganalità dello scalo triestino ha risposto il governatore uscente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, confermando come la visita odierna a Trieste del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbia affrontato, tra gli altri, soprattutto il tema dell'unicità del porto giuliano. Dal rappresentante dell'esecutivo che ha in mano i porti italiani non è arrivata alcuna dichiarazione in merito, mentre il candidato alla presidenza ha ribadito la "volontà di potenziare un'area, unica in Europa, riconosciuta ancora da un trattato di pace". Secondo Fedriga va potenziata "la parte infrastrutturale, perché abbiamo una importantissima capacità di espansione di tutta l'attività logistica del Friuli Venezia Giulia. Il porto di Trieste può essere una opportunità per il Paese. Lo dico perché ha un carattere internazionale. Dobbiamo lavorare sull'extra doganalità, ma prima sulla parte infrastrutturale".