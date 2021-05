Salvò il ragazzo aggredito e spinto in acqua: premiata in Comune

Lo scorso 20 febbraio Susan Higgs si era tuffata in acqua per salvare Madi Khan, un giocatore di cricket di origini pakistane spinto in acqua durante una violenta aggressione. "Ho visto una persona che aveva bisogno di aiuto e ho agito". Il sindaco Dipiazza: "Gesto di coraggio e di umanità"

“Con stima e riconoscenza per il coraggio e l’altruismo dimostrati nel lanciarsi senza esitare nelle acque gelide del Golfo lo scorso febbraio, per salvare un giovane vigliaccamente aggredito, ferito e gettato in mare da un gruppo di ragazzini”. Con questa motivazione il sindaco Roberto Dipiazza ha conferito oggi 28 maggio la medaglia del Comune di Trieste a Susan Higgs, giovane studentessa universitaria e lavoratrice di origini canadesi che lo scorso 20 febbraio ha tratto in salvo, tuffandosi dal Molo Audace, Madi Khan, un ragazzo pakistano e giocatore di cricket, spinto in mare dopo un’aggressione.

“Il suo è stato un gesto di coraggio e di profonda umanità - ha detto il sindaco - un positivo esempio che ci fa riflettere su quanto sia importante la concreta solidarietà nell’intervenire e aiutare il prossimo in difficoltà o in pericolo di vita. La sua freddezza, forza e determinazione, sono state essenziali e ci dimostrano quanto belle sono le persone come lei, che sanno guardare e agire con altruismo e bontà d’animo”. Dal canto suo, Susan Higgs ha ribadito di aver fatto “un gesto che spero davvero tutti possano essere in grado di compiere quando qualcuno si trova in difficoltà. Per puro caso sono stata la prima a trovarmi lì in quel momento - ha raccontato -. Ho visto una persona che aveva bisogno di aiuto e ho agito, ma sono sicura che se ci fosse stato qualcun altro al mio posto avrebbe fatto lo stesso”.