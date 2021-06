Scomparso da tre mesi: l'appello per ritrovare Samo Ostrouska

E' stato visto l'ultima volta il 17 marzo 2021 a Isola, dove è stato portato in ambulanza per una visita. Lo stesso giorno ha lasciato l'ospedale intorno alle 22 e da allora nessuno lo ha più visto

Ancora scomparso il 60enne di Postumia Samo Ostrouška. E' stato visto l'ultima volta il 17 marzo 2021 a Isola, dove è stato portato in ambulanza per una visita. Lo stesso giorno ha lasciato l'ospedale intorno alle 22 e da allora nessuno lo ha più visto. E' di corporatura robusta, alto 175 cm, viso tondo, calvo e con gli occhi castani. In questo periodo sono state effettuate diverse ricerche da parte della Polizia, sia nell'area di Capodistria che a Postumia, ma non hanno dato alcun esito. Se qualcuno lo vedesse in giro è pregato di segnalarlo alla più vicina unità di Polizia.