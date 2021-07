Samuele Bersani in concerto a San Giusto

Martedì 2 agosto alle 21 Samuele Bersani si esibirà sul palco di “Hot in the City” con il suo quintetto (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria) e ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani, con una scaletta che sarà una panoramica emozionante della sua storia musicale, ripercorrendone i momenti più significativi attraverso i successi da “Giudizi Universali” a “Freak” e “Spaccacuore” che hanno entusiasmato il pubblico in trent’anni di carriera. Il debutto di Bersani risale al 1991, quando Lucio Dalla, fortemente colpito dal suo talento, lo invita sul palco del tour “Cambio” a eseguire piano e voce “Il Mostro”; nel 1992 esce il suo primo disco, presentato dalla canzone-polaroid “Chicco e Spillo”, che diventa in poche settimane un caso radiofonico e, a distanza, un vero cult. «Un concerto inedito - anticipano gli organizzatori - ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica, e un artista che non ha bisogno di artefatti effetti speciali perché in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi, poetico e diretto, ma capace di colpirti con poche note». Non mancheranno piccoli assaggi dall’ultimo album “Cinema Samuele”, uscito nel 2020 e vincitore della Targa Tenco 2021.