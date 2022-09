Blackout a Sant'Antonio in Bosco: case senza elettricità

Una parte di Sant' Antonio in Bosco, nel comune di San Dorligo della Valle, è senza corrente elettrica da questa mattina. A segnalare il blackout un residente: "Siamo rimasti senza elettricità dalle 10:30. Non è la prima volta, è già successo lo scorso giovedì dalle 10 a mezzanotte". "Ovviamente il problema non è stato risolto - ha proseguito -, in quanto nemmeno gli stessi tecnici, a loro dire, sapevano dove mettere le mani".