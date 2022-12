Crollano pezzi di intonaco a San Giovanni, intervento dei vigili del fuoco

TRIESTE - Un grosso pezzo della facciata di un palazzo di via San Cilino (nel rione di San Giovanni) si è staccato ed è precipitato a terra. Fortunatamente l'episodio è avvenuto nella notte tra il 30 novembre e l'1 dicembre e non ha coinvolto persone. L'intervento è stato portato a termine dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area tra la pescheria e il bar. Questa mattina è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale, per valutare eventuali danni ad autovetture in sosta.