Al giardinetto di San Giacomo con marijuana e coltelli, nei guai un minorenne

TRIESTE - Al giardinetto con un coltello di oltre 20 centimetri e uno un po' più piccolo. Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste ha denunciato al tribunale dei Minorenni un ragazzino fermato per un controllo in un'area verde del rione di San Giacomo. A destare i sospetti è stato l'odore di marijuana, sostanza trovata in modica quantità addosso al ragazzo. Una volta controllato il marsupio, ecco che gli agenti del Nis hanno trovato le due lame "sufficientemente" affilate. Il giovane è stato quindi portato nella caserma San Sebastiano di via Revoltella, dove è stato sottoposto ad un controllo più accurato.