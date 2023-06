"L'ho fatto per vendetta": dà fuoco ai tavolini di una pizzeria, denunciato

TRIESTE - Un cinquantenne triestino è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio per essersi reso protagonista di almeno un episodio criminale nei confronti della pizzeria "La Tana" di campo San Giacomo. L'uomo era finito nel mirino dei carabinieri di via dell'Istria dopo che, alla fine del mese scorso, il titolare della pizzeria aveva testimoniato come qualcuno, durante la notte, avesse dato fuoco ai tavolini e alle sedie dell'esercizio pubblico. Dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, i militari hanno visualizzato "l'intenzionalità del gesto", senza però riuscire ad identificare l'autore. "L’evento - scrivono i miltari - ha avuto una forte eco non potendosi escludere un possibile tentativo di estorsione sul quale però il titolare non forniva elementi utili".

Passano 15 giorni e altri fatti simili si ripetono. Questa volta vengono danneggiati ombrelloni e suppellettili. Da qui in poi i carabinieri monitorano il locale per tutta la notte, fino al 21 giugno scorso, ultimo tentativo da parte dell'uomo. I carabinieri l'hanno immediatamente fermato. L'uomo ha tentato di difendersi sostenendo come il suo gesto fosse una "vendetta per un torto subito dal titolare". Le indagini sono condotte dal pubblico ministero Matteo Tripani.