I cani abbaiano e allertano i vicini: il 118 la trova morta da giorni, lui sotto shock

La moglie era morta da qualche giorno ed il marito disperato è rimasto sotto shock in un'altra stanza fino all'arrivo del 118. Allertati dal continuo abbaiare dei tre cani, sono stati i vicini di casa a far partire la chiamata al 112 e a richiedere l'intervento. La vicenda rappresenta l'ennesima storia di disagio sociale emersa a Trieste nel rione di San Giovanni ieri 28 aprile, in via San Cilino dove, oltre ai sanitari, sono giunti anche due equipaggi della Squadra Volante e il personale della Polizia scientifica della questura giuliana. Secondo una prima ricostruzione, la coppia viveva nella casa da sola. Un figlio non risulta residente a Trieste. Sulla scena anche il medico legale. Sul corpo della donna non sono stati rilevati apparenti segni di violenza. I tre barboncini sono stati affidati alla cooperativa Oltre la sorgente di Rive d'Arcano, in provincia di Udine.