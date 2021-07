PinQua, San Giovanni più "verde, inclusivo e smart" grazie a 15 milioni di euro

È stato approvato da Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) il Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) che migliora la vivibilità di alcune zone del rione di San Giovanni. Quello di Trieste è tra i primi cento progetti (su quasi 300 a livello nazionale) ammessi al finanziamento del piano PinQua con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Per il progetto curato da Comune di Trieste, Ater e Università sono in arrivo 15 milioni.

Ristrutturazione e manutenzione

L’articolato progetto “San Giovanni: un quartiere verde, inclusivo e smart” punta ad intervenire attraverso la ristrutturazione e manutenzione di alcuni immobili residenziali, la riqualificazione di spazi aperti verdi a uso collettivo e la ristrutturazione di immobili da destinare a servizi. In particolare la proposta avanzata prevede interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica con la ristrutturazione degli edifici di via Tintoretto 3-5 e di via Caravaggio 8-10 e 14-16, di proprietà del Comune e in gestione Ater, prevedendo la realizzazione di 54 alloggi dotati anche di ascensore.

Spazi verdi

Di notevole interesse sono inoltre la riqualificazione dell’area verde retrostante gli edifici di San Pelagio, in cui si prevede la realizzazione di spazi per le attività fisiche e il gioco all’aperto e di spazi per coltivazioni urbane, attraverso percorsi partecipati di progettazione e automanutenzione da parte degli abitanti. Si stima che l’intero progetto sarà completato in 5 anni, entro il dicembre 2026 e, oltre ai quasi 15 milioni di euro ottenuti, prevede un ulteriore investimento di 1,3 milioni di euro da parte del Comune di Trieste a sostegno delle opere previste per il rione di San Giovanni.

Presenti all'annuncio il sindaco Dipiazza, l’assessore comunale ai Servizi generali, Progetti europei e Valorizzazione immobiliare Lorenzo Giorgi con il direttore del Servizio Gestione Immobiliare Luigi Leonardi, il presidente dell’Ater Riccardo Novacco con il direttore Franco Korenika, la prof.ssa Ilaria Garofolo delegata del rettore per l’Università di Trieste e la prof.ssa Elena Marchigiani coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Ateneo triestino