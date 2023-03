Inaugurata la nuova casa del San Luigi Calcio: lavori per 700mila euro

Inaugurata la nuova casa del San Luigi Calcio in via Felluga, dopo la conclusione dei lavori da oltre 700mila euro. L'inaugurazione ha avuto luogo ieri alla presenza del Comune di Trieste, delle autorità sportive e del Presidente dell’Asd San Luigi Calcio, Ezio Peruzzo.

I lavori di adeguamento dell’impianto sportivo, per un costo complessivo di circa 728mila euro, sono stati eseguiti dall’impresa appaltatrice Cerbone Giovanni & Figlio Srl e sono stati ultimati il 23 agosto scorso.

Il progetto, previsto dalla società Asd San Luigi Calcio e donato al Comune di Trieste, prevedeva la realizzazione di una nuova struttura a servizio del campo di calcio a sette del comprensorio di via Felluga, di proprietà del Comune di Trieste e in concessione alla società sportiva San Luigi Calcio.

La proposta progettuale prevedeva l’eliminazione delle strutture prefabbricate per far posto a una palazzina (in parte multipiano) ospitante i servizi necessari al campo di calcio a 7 e tale da permettere un collegamento con il sovrastante campo di calcio a 11.

La superficie coperta distribuita sui tre livelli è di circa 690 metri quadri, a cui si aggiungono le coperture praticabili e le sistemazioni esterne. Per abbattere le barriere architettoniche è stato installato un ascensore e ogni piano è dotato di almeno un servizio igienico utilizzabile da persone con disabilità.

Una prima parte dell’edificio, vicina al campo di calcio a 7, presenta un solo livello e ospita i servizi di accoglienza (spazio aggregativo per i frequentatori della struttura, servizi igienici, locale cucina e magazzino), mentre la rimanente porzione ha invece complessivi tre livelli - collegati da una scala e da un ascensore - atti ad ospitare gli spogliatoi, la sede amministrativa della società e l’accesso al collegamento con il soprastante campo di calcio a 11.

La A.S.D. San Luigi Calcio ha compartecipato alla spesa con le seguenti opere: ascensore; funi di sicurezza anticaduta; servizio igienico prefabbricato per gli spettatori; impianto fotovoltaico (con batterie di accumulo); impianto solare termico e pompa di calore.