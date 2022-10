A Šmartno torna la grande Festa di San Martino

Il 12 e il 13 novembre torna la tradizionale Festa di San Martino nel borgo medioevale di Šmartno, San Martino del Collio. In programma tante degustazioni di vini direttamente nelle cantine di Brda in compagnia dei viticoltori. Ma anche una ricca offerta culinaria, un variegato programma con workshop creativi per i bambini e intrattenimenti musicali in strada con bancarelle di prodotti tipici. Maggiori informazioni su www.brda.it

Il programma

Sabato 12 novembre

10.00 - 19.00 Bancarelle con prodotti locali e angolo Alpe - Adria

11.00 - 01.00 Degustazione dei vini nelle cantine di Šmartno

11.00 - 01.00 Ricca offerta enogastronomica con prelibatezze locali di stagione

11.00 - 18.00 Pittura extempore dell'associazione Dablo

11.00 - 15.00 Gruppo Suho cvetje – per le vie del paese

13.00 - 20.00 Angolo dei bambini: laboratori creativi - presso la Galleria Dablo

14.00 - 19.00 Gruppo musicale Pikaja - piazza superiore

15.00 - 15.30 Esibizione di danza del club L'uniti - piazza inferiore

15.30 Apertura della Festa di San Martino con la benedizione del vino - piazza superiore

17.00 - 18.00 Spettacolo teatrale per bambini Kapica rde?a volkeca sre?a - Galleria Dablo

18.00 - 24.00 Gruppo musicale Dej še en litro – per le vie del paese

18.00 - 24.00 Gruppo Suho cvetje – per le vie del paese

18.00 - 24.00 Gruppo Briška pomlad - piazza inferiore

18.00 - 24.00 DJ Nikki

20.00 Spettacolo con il fuoco di Ana ?erjal - piazza superiore

Prezzo: 15 euro (bicchiere + borsetta, vino novello, programma). Verrà organizzato anche il trasporto in autobus tra i paesi di Brda e da Nova Gorica (Nova Gorica - Solkan - Hum – Šmartno). Il prezzo del biglietto andata/ritorno è 5 euro.

Domenica 13 novembre

8.00 Escursione di San Martino. Punto di partenza e di arrivo Klet Brda, Dobrovo

10.00 - 19.00 Bancarelle con prodotti locali e angolo Alpe - Adria

12.00 - 19.00 Degustazione di vini nelle cantine di Šmartno

12.00 - 19.00 Ricca offerta enogastronomica con prelibatezze locali di stagione

12.00 - 18.00 Pittura extempore dell'associazione Dablo

12.00 - 16.00 Gruppo musicale Pikaja - piazza superiore

11.00 - 15.00 Gruppo musicale Ne jo?i singer – per le vie del paese

12.00 - 18.00 Angolo dei bambini: laboratori creativi - presso la Galleria Dablo

14.00 - 16.00 Animazione per bambini BEJBIBRRRU (un pagliaccio sui trampoli con i suoi amici) - per le vie del paese

15.00 - 15.15 Spettacolo di danza #lospravilos - piazza inferiore

15.30 - 19.00 DJ Nikki

Prezzo: 10 euro (bicchiere + borsa, vino novello, programma). Cauzione per il bicchiere 5 euro. Verrà organizzato anche il trasporto in autobus tra i paesi di Brda e da Nova Gorica (Nova Gorica - Solkan - Hum – Šmartno).