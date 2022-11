Fiera di San Nicolò: tutte le modifiche alla viabilità

Il Comune di Trieste informa che con l’Ordinanza Temporanea in linea di Viabilità N. 1122-22 per l’allestimento della “Fiera Comunale di San Nicolò 2022” che si terrà in viale Venti Settembre (fino al civico 36 nei pressi del Politeama Rossetti, largo Bonifacio e via Muratti), dalle ore 8.00 di martedì 22 novembre alle ore 24.00 di domenica 11 dicembre è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli laddove non già esistente, nelle seguenti zone:

via del Toro, sulla carreggiata stradale (esclusi marciapiedi) tra gli ingressi degli edifici individuati dai civici 2 e 4 (ingressi esclusi);

via Nordio, sulla carreggiata stradale (esclusi marciapiedi) tra l’intersezione con viale Venti Settembre e il posto auto disabile di fronte al civico 2 (escluso);

via Giotto, sulla carreggiata stradale (esclusi marciapiedi) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gatteri e l’intersezione con via Rossetti con esclusione del tratto antistante il civico 3 (passi carrai) con deroga al divieto di transito esclusivamente a favore dei frontisti che potranno transitare in doppio senso di marcia tra il passo carraio e la via Gatteri;

via della Croce, nel tratto a fondo cieco compreso tra l’intersezione con viale Venti Settembre e la galleria antiaerea sulla metà della carreggiata stradale e fino al muro della scalinata (lato numeri civici dispari).

Inoltre dalle ore 6.00 di giovedì 24 novembre alle ore 8.00 di mercoledì 30 novembre nonché dalle ore 23.00 di giovedì 8 dicembre alle ore 24.00 di domenica 11 dicembre è disposta l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, nelle seguenti zone:

via Battisti, sull’intera estensione dell'esistente area di carico/scarico delle merci presente all’intersezione con largo Don Bonifacio; via Polonio, dall’intersezione con viale Venti Settembre verso via Battisti (lato numeri civici dispari esclusi i posti riservati ai motocicli all’intersezione con viale Venti Settembre e i 10 metri circa prima dell’attestamento semaforico oltre alle aree interessate dai passi carrabili o da occupazioni di suolo pubblico (cantieri) e da stalli riservati a disabili;

via Carducci, dall’intersezione con via Crispi all’intersezione con via Battisti (tratto antistante i civici 18-20 - lato numeri civici pari);

passo Pecorari, dall’intersezione con piazza San Giovanni all’intersezione con via Carducci (tratto antistante il civico 1 - lato numeri civici dispari);

via Rossetti, dall’intersezione con viale Venti Settembre all’intersezione con via Crispi (lato numeri civici dispari con esclusione di zone riservate ai cassonetti e lo spazio di divieto di sosta e fermata nei pressi dell’intersezione con la stessa via Crispi);

viale Venti Settembre, sulla metà del rialzo centrale compreso tra l’intersezione con via Della Croce e l’intersezione con via Galilei (lato numeri civici dispari con esclusione degli spazi occupati già occupati da Dehors o da occupazioni di suolo pubblico (cantieri) e da stalli riservati a disabili).

Dalle ore 8.00 di mercoledì 30 novembre alle ore 23.00 di giovedì 8 dicembre è stata altresì disposta l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, nelle seguenti zone:

via Battisti, sull’intera estensione dell'esistente area di carico/scarico delle merci presente all’intersezione con largo Bonifacio;

via Polonio, dall’intersezione con viale Venti Settembre verso via Battisti (lato numeri civici dispari esclusi i posti riservati ai motocicli all’intersezione con viale Venti Settembre e i 10 metri circa prima dell’attestamento semaforico oltre alle aree interessate dai passi carrabili o da occupazioni di suolo pubblico (cantieri) e da stalli riservati a disabili;

via Carducci, dall’intersezione con via Crispi all’intersezione con via Battisti (tratto antistante i civici 18-20 - lato numeri civici pari);

passo Pecorari, dall’intersezione con piazza San Giovanni all’intersezione con via Carducci (tratto antistante il civico 1 – lato civici dispari);

via Rossetti, dall’intersezione con viale Venti Settembre all’intersezione con via Crispi (lato numeri civici dispari con esclusione di zone riservate ai cassonetti e lo spazio di divieto di sosta e fermata nei pressi dell’intersezione con la stessa via Crispi);

viale Venti Settembre, sulla metà del rialzo centrale, dall’intersezione con via Zovenzoni all’intersezione con piazza Volontari Giuliani fino all’altezza della carreggiata stradale antistante i civici 9 e 10 della piazza Volontari Giuliani stessa (lato civici dispari con esclusione degli spazi già occupati da Dehors o da occupazioni di suolo pubblico - cantieri e/o da stalli riservati a disabili).

Infine dalle ore 8.00 di giovedì 1 dicembre alle ore 23.00 di giovedì 8 dicembre è istituito il divieto di transito in viale Venti Settembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rossetti e l’intersezione con via Zovenzoni (corsia a salire) nonché nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piccolomini e l’intersezione con via Rossetti (corsia a scendere) con deroga a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza e delle forze dell’ordine, dei mezzi dell’AcegasApsAmga coinvolti nelle quotidiane operazioni di pulizia, dei mezzi degli operatori commerciali durante le operazioni di temporaneo accatastamento dei Dehors dei locali presenti in viale Venti Settembre; dei mezzi impegnati nelle operazioni di allestimento e smontaggio di strutture e gazebo; degli operatori della Fiera per le quotidiane operazioni di approvvigionamento delle merci; al divieto di transito vigente nella Z.T.L. di viale Venti Settembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rossetti e l’intersezione con via Zovenzoni per i mezzi impegnati nelle operazioni di allestimento e smontaggio di strutture e gazebo; dei mezzi degli operatori della Fiera.

Eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati potranno essere disposti dalla Polizia Locale presente sul posto.