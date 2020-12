San Nicolò si mette in moto 2020: consegnati ai bambini bisognosi oltre 21mila euro

La 24esima edizione di San Nicolò si mette in moto, organizzata dalla Polizia locale, quest'anno si è svolta a porte chiuse causa Covid, ma nonostante sia mancata la tradizionale sfilata in moto sono stati raccolti per i bambini bisognosi ben 21.433 euro finora, ma l'importo potrebbe salire. Sarà infatti possibile comprare fino alla fine della prossima settimana le magliette, il cui ricavato sarà devoluto alla causa. Saranno acquistabili nei seguenti esercizi: Bar Moderno, Ristorante al Moro, Bikers caffe Wally e Mamy (Muggia), Velocipede (ex Orbo), La Bottega da Ciabby (Opicina).

San Nicolò oggi ha quindi viaggiato "in solitaria" sul furgone della Polizia locale in un itinerario che non è stato comunicato alla stampa per non attirare l'attenzione e non creare assembramenti, e ha portato centinaia di regali alle strutture che ospitano mamme e bimbi in difficoltà: la Casa della Madre di via Navali, l'Educandato Gesù Bambino di via Pertronio e la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin in via Valussi. Accolto dagli ospiti, San Nicolò ha consegnato dei regali un buono spesa da 3300 euro ed un altro buono per frutta e verdura fresca per un importo di ulteriori 300 euro.

Così è stata ripartita la spesa effettuata con i proventi: due buoni per generi alimentari per un tot di 6.600 euro, due buoni per frutta e verdura per un tot di 600 euro, 222 regali per i bambini per un totale di 2.390 euro e saranno acquistate anche alcune pentole per la Casa della Madre. Tutto il restante verrà bonificato alla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin per contribuire alle spese mediche e di degenza ospedaliera dei bambini.