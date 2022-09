Protesta anti Putin in Russia, ma le foto sono dello sgombero del porto di Trieste

TRIESTE - Dopo l'annuncio della mobilitazione parziale da parte del presidente russo Vladimir Putin in alcune località della Russia sono andate in scena manifestazioni di protesta che, per la mediaticità degli eventi innescata dal conflitto in corso, hanno trovato ampio spazio sui social media. Tra questi, Twitter l'ha fatta da padrone traformando San Pietroburgo in trend topic e dando vita ad un live tweeting particolarmente significativo. Se da un lato i canali ufficiali di alcuni organi di informazione (stranieri ed in particolar modo britannici) hanno riportato fedelmente ciò che stava accadendo, dall'altro lato l'esplosione del tema ha lasciato campo libero a molti troll.

Gli utenti di Twitter si sono imbattuti in alcune immagini che con San Pietroburgo non c'entrano nulla, anzi. Così sono (ri) apparse istantanee (in realtà screenshot da servizi televisivi o dirette social) riprese il giorno dello sgombero, da parte della polizia, della protesta dei No Green Pass al varco Iv del porto di Trieste. Le immagini sono quelle immediatamente precedenti all'ordine dato dal funzionario della Polizia di frontiera della questura di Trieste, e dei manifestanti seduti a terra intenti a mettere in pratica la forma di resistenza non violenta. Tra loro, in quelle giornate, ci si ricorda del leader della protesta Stefano Puzzer e dei molti manifestanti accorsi da diverse parti d'Italia. Le immagini sono state utilizzate quindi per mostrare al popolo di Twitter la protesta di San Pietroburgo.

"Polizia in azione" si legge, oppure "è davvero scandaloso quello che accade a dei pacifici dissidenti" indicando le immagini come "la rappresentazione di una feroce dittatura". Scherzi, trollate, chiamatele come preferite, se non fosse che però la loro pubblicazione su Twitter ha portato moltissimi utenti a re-twittare o a cliccare il cuoricino per dare la propria preferenza. Da Trieste, provincia di San Pietroburgo è tutto.