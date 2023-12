Sanità, anestesisti e rianimatori bocciano il Piano emergenza urgenza

TRIESTE - Approvato in via preliminare dalla Giunta Fedriga il Piano dell'emergenza urgenza. Il nuovo sistema organizzativo, che non ha ancora avuto il via libera definitivo, prevede il mantenimento della centrale operativa di Palmanova, che cambierà nome da Sores a Coreut, e in un secondo momento sarà affiancata da un’altra centrale per le cure mediche non urgenti con sede a Trieste. E' poi prevista la possibilità di un interscambio su base volontaria tra il personale delle aziende sanitarie del territorio e Arcs (Azienda regionale di coordinamento per la salute), e sarà istituito un Comitato dell’emergenza urgenza con i responsabili e i rappresentanti medici e infermieristico dei vari dipartimenti delle aziende sanitarie. L’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Emergenza area critica (Aaroi Emac), esprime forti critiche al piano: "Con un tempismo imbarazzante, a distanza di un anno dalla stesura del testo da parte di ARCS, nel silenzio e nell’indifferenza totale, la Regione approva la riforma del Peu proprio nel momento in cui il Direttore Sanitario di Arcs si è dimesso, il Direttore Generale di Arcs è sparito dal panorama regionale ed il Direttore di Sores è a un mese dalla pensione".

Per gli anestesisti e rianimatori la Regione "presenta un documento ormai vecchio ed incompiuto che esclude ed ignora completamente i PS, i PPI ed il territorio e le gravissime criticità correlate, tutto e solamente incentrato sulla centrale operativa ormai autonoma per la parte infermieristica (vera criticità del passato)" e "senza nemmeno lo straccio di un minimo investimento economico dedicato e di indicazioni e strategie per il reperimento di personale e risorse". Per l'associazione, la situazione attuale ha delle criticità, tanto che "i professionisti sanitari si licenziano dal SSR" e "il medico di centrale operativa non esiste (unica realtà in tutta Italia), i PS e le postazioni di ambulanza vengono svendute a cooperative ed enti privati in un percorso di smantellamento completo del sistema di emergenza urgenza regionale da sempre, ma non più, fiore all'occhiello del Fvg. Si dia voce ai professionisti, alle società scientifiche ed alle organizzazioni di categoria e si apra un tavolo di seria analisi".