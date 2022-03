Sanità, Asugi assume quattro dirigenti

Asugi comunica in una nota stampa che sono state approvate le assunzioni necessarie al funzionamento dei servizi sanitari e di supporto in risposta alle richieste poste in essere dalle varie strutture. Nello specifico:

1 Dirigente medico in disciplina “Chirurgia Generale” a tempo determinato, finalizzata al piano per il recupero delle liste di attesa di cui alla normativa sopra citata, da assegnare al Dipartimento Chirurgico del Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone (area isontina);

1 Dirigente medico in disciplina “Radioterapia” a tempo indeterminato, da assegnare alla S.C. Radioterapia (area triestina), a ristoro di una cessazione imminente;

2 Dirigenti medici specializzandi in disciplina “Ostetricia e Ginecologia” a tempo determinato e parziale, da assegnare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia Gorizia – Monfalcone (area isontina).