"A Trieste c'è una sanità che lavora bene, con umanità e impegno"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il ringraziamento di una famiglia verso la sanità pubblica.

"Alcune settimane fa mia Zia ha subito un incidente domestico. Con queste righe Lei, la mia famiglia ed io desideriamo ringraziare quanti hanno seguito il suo percorso: dai Vigili del Fuoco che hanno permesso ai sanitari del 118 di raggiungerla per le cure e che ci hanno prontamente contattati, a tutti gli operatori del reparto di Ortopedia diretto dal professor Murena che, con sollecitudine ed umanità, non solo si sono occupati del suo femore rotto, ma anche delle patologie pregresse. Non ci sono parole poi per complimentarsi con gli "angeli" del reparto di riabilitazione dello ospedale Maggiore che hanno permesso il rientro della zia presso la propria abitazione (in quarto piano senza ascensore). Grazie agli operatori che l'hanno assistita nella "scalata" verso casa, e agli addetti del distretto che hanno fornito tutte le indicazioni e il supporto per riprendere la vita quotidiana. C'è una sanità che lavora bene, con umanità e impegno. Sottolineo, complimenti a quanto funziona bene...non è scontato".