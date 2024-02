Sanità triestina in fermento, i sindacati incontrano Fedriga e Riccardi

TRIESTE - Il comparto della sanità triestina è in fermento a causa della questione legata alle risorse aggiuntive regionali e per questo motivo, dopo lo sciopero della scorsa settimana fuori dall'ospedale di Cattinara a cui hanno partecipato oltre 400 sanitari, i sindacati hanno chiesto ed ottenuto un incontro con la Regione per discutere la manovra. La riunione è in programma in due tronconi. Si parte oggi alle 12 con la convocazione di Uil e Nursind, mentre alle 13, sempre presso la sede della presidenza in piazza Unità d'Italia, sarà il turno dei vertici di Fials e Cgil. La questione sul tavolo non è di poco conto e le sigle sindacali scalpitano.

Si tratta, infatti, della distribuzione territoriale dei cosiddetti fondi Rar. Stando a quanto disposto dalla Regione, la manovra andrebbe a penalizzare soprattutto Trieste e Gorizia e, in particolare, personale dell'Asugi e dell'ospedale infantile Burlo. Secondo i sindacati, se l'amministrazione regionale non fosse disposta a fare marcia indietro si prospetterebbe il taglio degli stipendi e dei bonus. Inutile dire che c'è grande attesa per l'incontro di oggi pomeriggio.