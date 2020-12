Sanità in crisi? Una app made in Fvg indica dove fare il tampone

Individua sulla mappa la struttura sanitaria più vicina, cliccaci sopra e, troverai tutte le informazioni per prenotare il tampone (o, in alternativa, il test sierologico o quello antigenico rapido) per capire se sei positivo al Covid-19. Nasce così l'idea di quattro ventiduenni, che si sono conosciuti al tempo del liceo a Gorizia.

L'idea

La piattaforma dovefareiltampone.it si presenta come estremamente intuitiva, facilita un’incombenza sempre più necessaria in questi mesi. A realizzarla, quattro studenti che, combinando competenze diverse, hanno voluto creare uno strumento di servizio, totalmente gratuito, da mettere a disposizione di tutti. La piattaforma, online dall'1 novembre, ha al momento censito 580 strutture in tutta Italia ed è in costante aggiornamento, nell’ultima settimana sono stati aggiunti più di 140 laboratori. Chiunque può contribuire, segnalando nuove strutture o errori, rendendo la banca dati più completa. Ogni laboratorio inserito viene verificato manualmente, prima di essere disponibile nella ricerca.

“Crediamo che il digital possa essere decisivo per contrastare il virus – sottolinea Alek Devetak, il project manager di dovefareiltampone.it -. In questo senso, la piattaforma che abbiamo realizzato vuole provare a dare un contributo in questa grande battaglia che tutti noi stiamo combattendo”.

Chi sono

Ad aver avuto l'idea sono quattro ragazzi di Gorizia: oltre ad Alek Devetak (Bocconi), gli altri tre componenti del team sono: Guglielmo Frati(PoliMi), Manuel Lupoli e Daniel Peteani, entrambi iscritti all'Università degli studi di Udine. In comune, la provenienza dall’Istituto tecnico “J. Vega” di Gorizia. I ventiduenni Alek Devetak, Guglielmo Frati, che frequenta il Politecnico di Milano, Manuel Lupoli e Daniel Peteani, che frequentano l'Università di Udine, avevano già sperimentato sul web, dando vita a rigo.welb.it, una piattaforma di semplificazione per i pagamenti dei ristoratori. Per dovefareiltampone.it Guglielmo Frati ha progettato il database e tutte le funzioni che si interfacciano con questo. Alek Devetak, Manuel Lupoli e Daniel Peteani invece hanno progettato quello che è visibile all'utente.