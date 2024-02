Sanità, i sindacati sospendono lo stato di agitazione dopo l’incontro con Fedriga

TRIESTE - Sospeso lo stato di agitazione dei dipendenti del comparto sanitario dopo l'incontro con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore Riccardo Riccardi sul tema delle risorse aggiuntive regionali e per questo motivo, dopo lo sciopero della scorsa settimana fuori dall'ospedale di Cattinara a cui hanno partecipato oltre 400 sanitari. La questione riguarda la distribuzione territoriale dei cosiddetti fondi Rar e, secondo i sindacati, la manovra andrebbe a penalizzare soprattutto Trieste e Gorizia e si rischierebbe il taglio degli stipendi e dei bonus. All'incontro hanno partecipato in due tranche separate, Uil, Nursind, Fials e Cgil.

L'accordo

Così viene riportato in un comunicato congiunto di Fials e Fp Cgil, "La suddivisione prevista per il 2024 ha causato una sperequazione tra le varie aziende, su questo il Presidente si è impegnato ad integrare direttamente nei fondi aziendali le risorse necessarie a garantire il pagamento di turni, richiami in servizio, progetti, tutor didattici eccetera, con le quote dello scorso anno. Pertanto chiederemo ai direttori delle aziende un accordo sindacale ponte in modo di quantificare assieme le risorse necessarie per l'intero anno e chiederle alla giunta, affinché non ci siano perdite economiche nel corso dell'anno per lavoratrici e lavoratori di Asugi e Burlo.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla mobilitazione e alla presenza di 500 persone alla recente assemblea. Lo stato di agitazione - concludono Fabio Pototschnig e

Andrea Zirafa della Fials e Mafalda Ferletti e Francesca Fratianni (Fp Cgil) - è pertanto sospeso in attesa di verificare che quanto concordato al tavolo con il Presidente sia mantenuto dai Direttori delle aziende".