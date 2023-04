Ancora violenza contro sanitari, a Cattinara tre gravi episodi in dieci giorni

TRIESTE - Un presunto accoltellamento di una dottoressa che sarebbe avvenuto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara è al centro di una attività di indagine, condotta dal Commissariato di Polizia di Stato di San Sabba e coordinata dalla locale Procura. La persona coinvolta ha sporto denuncia circa una settimana dopo il fatto. L'Azienda sanitaria giuliano isontina, interpellata, ha emesso una nota. "Asugi è sempre molto attenta alla sicurezza dei dipendenti e ha attivato nel tempo tutte le manovre necessarie per potenziare la sicurezza all’interno dei locali dell’Azienda. La Direzione monitora frequentemente le dinamiche della sicurezza sul luogo di lavoro per garantire e promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, permettendo inoltre di attuare azioni tempestive di miglioramento del Piano sulla sicurezza".

I dettagli del presunto fatto di sangue non sono noti. Ciò che si sa è che sarebbe avvenuto in un punto dove non sono presenti telecamere di videosorveglianza. La magistratura, come confermato dal procuratore Antonio De Nicolo, ha aperto un fascicolo contro ignoti, in mano al pubblico ministero Federico Frezza. Se il grave fatto dovesse essere confermato, rappresenterebbe l'ennesima aggressione ai danni di sanitari. A Cattinara, negli ultimi tre giorni sono avvenuti altri due episodi movimentati. Nella giornata di lunedì un uomo di 27 anni ha messo a soqquadro una stanza del reparto dove si trovava ricoverato. Nella mattinata di oggi 19 aprile, sempre lo stesso giovane, ha distrutto uno specchio e, dopo averne raccolto un pezzo, ha minacciato i sanitari intervenuti e di farla finita. L'uomo è stato sedato. Secondo quanto si apprende dovrebbe essere trasferito a breve nel reparto di diagnosi e cura. E' seguito dal Centro di salute mentale.