Sanremo: finalista di Its disegna gli smoking nel video dei Maneskin

Uno dei talenti "sfornati" dall'officina di Its ha creato gli smoking indossati dai Maneskin nel video di "Zitti e buoni" la canzone che si è aggiudicata il primo premio a Sanremo 2021. Il fashion designer si chiama Christian Boaro ed è stato finalista all'edizione 2004 della prestigioso concorso di moda che ogni anno si svolge a Trieste.

Chi è Christian Boaro

Christian è diplomato all'Istituto Marangoni e ha debuttato lavorando per brand come Versace e Dolce & Gabbana. Prosegue il suo percorso accanto a Gianfranco Ferrè, dove disegna la linea Gf Ferré, per poi approdare in MSGM, dove coordina le linee uomo e donna. Nel 2012 assume il ruolo di head designer per Ports 1961, seguendo tutte le collezioni donna. Nel 2015 viene nominato dal gruppo Cadidl Art Director per il rilancio dello storico marchio francese Philippe & Gaston. Nel 2018 inaugura al PlasMA di Milano la sua prima mostra fotografica di Polaroid. Attualmente collabora come designer freelance con diverse aziende di moda.