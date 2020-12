A Sanremo Giovani esiti dei tamponi in tempo reale grazie ad un'azienda triestina

La quattordicesima edizione di Sanremo Giovani sarà ricordata come uno dei primi festival a prova di Covid-19 e lo sarà anche grazie all' azienda triestina Infordata, che ha voluto rendere l'evento ancora più sicuro. “Visti i recenti DCPM, la sicurezza di un evento attorno al quale ruotano circa 2000 persone aveva bisogno di ulteriori accorgimenti” hanno dichiarato Marko e Mitja Petelin, dirigenti dell’azienda triestina, già responsabile della sicurezza del Festival di Sanremo 2020. “Abbiamo predisposto un sistema che controlla in tempo reale gli esiti dei tamponi dei partecipanti e dello staff. Ad esempio a chi ha il test anti-covid scaduto o a chi non l’ha effettuato, verrà impedito l’accesso tramite la disattivazione del badge.”

La creazione delle liste degli invitati al festival, l’invio delle mailing list sulle modalità di gestione degli accrediti e delle iscrizioni, nonché l’organizzazione e al monitoraggio del portale per l’inserimento delle informazioni obbligatorie per gli accrediti (fotografie, nominativi, codici fiscali, nonché l’esito del test anti-covid) vengono gestiti dal software gestionale MeetMe, che tramite un’unica piattaforma consente di utilizzare strumenti professionali con interfacce personalizzabili e user friendly. Un banco di prova per tutti i grandi eventi del 2021, a partire proprio da Sanremo 2021. La finale della sezione giovani del festival sarà trasmessa in diretta su Rai 1 stasera alle 21.25